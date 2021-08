Warburg-HIH kauft erstmals für neuen Wohnimmobilienfonds

Die Warburg-HIH erwirbt vom Projektentwickler Kleespies eine Wohnprojektentwicklung in Hanau für den Spezialfonds „Warburg-HIH Deutschland Wohnen Invest“ erworben. Der Fondsmanager hat den Ankauf per Asset Deal im Rahmen eines Forward Fundings erworben. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Das Objekt befindet sich im Stadtteil Lamboy und verfügt über 78 Wohneinheiten mit einer Gesamtmietfläche von rund 6.460 m². Neben den vier Wohngebäuden in der Chemnitzer Straße 8 und Francoisallee 6-10 entstehen 96 Tiefgaragen-Stellplätze. Die Fertigstellung ist im Herbst 2023 avisiert.



„Mit dem Ankauf konnten wir bereits wenige Wochen nach Auflage unseres neuen Wohnfonds ein attraktives Startportfolio erwerben. Weitere Ankäufe im dreistelligen Millionenbereich haben wir vertraglich gesichert. Damit ist schon ein Großteil des eingeworbenen Kapitals in Höhe von 190 Millionen Euro investiert“, sagt Nadine Robra, Teamleader Transaction Management Germany der Warburg-HIH Invest.



Das angestrebte Zielvolumen des Fonds liegt bei rund 400 Millionen Euro. Die avisierte Ausschüttung beträgt 3,25 bis 3,75 Prozent p. a. Der Spezialfonds richtet sich insbesondere an Regionalbanken und Sparkassen. Die Mindestzeichnungssumme beträgt fünf Millionen Euro. Es handelt sich um ein ESG-Strategieprodukt nach Artikel 8 der Offenlegungsverordnung. Der Investitionsfokus des Fonds liegt sowohl auf Bestandswohnobjekten als auch Wohnungsneubauprojekten an wachstumsstarken Wohnstandorten in Metropolregionen sowie stabilen Solitärregionen.



„Der Ankauf in Hanau erfüllt alle unsere ESG-Kriterien für den Fonds: ein nachhaltiger Energiestandard der Wohnungen und eine familienfreundliche Wohnlage mit nahegelegenen Einkaufsmöglichkeiten, Bildungseinrichtungen sowie Kindertagesstätten“, ergänzt Tom Kircher, Fund Manager der Warburg-HIH Invest.



Rund 40 Prozent der Wohnungen werden als 2-Zimmer-Wohnungen mit Wohnungsgrößen zwischen 56 und 88 m² und damit flexiblen Grundrisskonzepten geplant. Knapp 60 Prozent der Einheiten werden als familienfreundliche 3- bis 4-Zimmer-Wohnungen mit variierenden Wohnungsgrößen von 74 bis zu 135 m² realisiert. Alle Wohnungen verfügen über einen Balkon oder eine (Dach-)Terrasse. Die Wohnungen sind an das Fernwärme-Netz der Stadt Hanau angebunden und mit Fußbodenheizungen ausgestattet. Sie entsprechen dem KfW-55-Standard (Effizienzhaus 55).



Die Transaktion wurde auf rechtlicher Seite von Heussen begleitet.