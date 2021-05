Warburg-HIH kauft Amazon-Verteilzentrum nahe Schweinfurt

Warburg-HIH erwirbt eine Logistikimmobilie nahe Schweinfurt sowie ein Parkhaus in Wuppertal. Beide Immobilien sind langfristig an den Online-Händler Amazon vermietet. Das Logistikasset wird in den Fonds „Warburg-HIH Deutschland Logistik Invest“, das Parkhaus in den Bestand einer geschlossenen Investment-Kommanditgesellschaft eingebracht.

