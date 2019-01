Warburg-HIH Invest verkauft drei Immobilien in Frankfurt, München und Köln

Alexander Eggert

Warburg-HIH Invest hat gleich drei Mal zugeschlagen und drei Multi-Tenant-Objekte in München, Frankfurt und Köln aus dem Portfolio des offenen Immobilien-Spezialfonds Deutschland Selektiv Immobilien Invest verkauft. Die drei Immobilien waren 2017 im Zuge eines Portfoliodeals erworben worden. Über den jeweiligen Verkaufspreis wurde Stillschweigen vereinbart.

.

„Die Umschichtung des Portfolios ist Bestandteil der strategischen Ausrichtung des Fonds und führt zur Optimierung der Ertragssituation. Das frei werdende Kapital wird in Objekte in Potsdam und Darmstadt reinvestiert“, sagt Alexander Eggert, Geschäftsführer Fonds- und Produktmanagement der Warburg-HIH Invest.



Hauptmieter des Hauses in der Münchner Sonnenstraße 17 ist das Sanitätshaus Schlieben. Bei einer Gesamtmietfläche von 4.090 m² liegt die durchschnittliche Laufzeit der insgesamt neun Mietverträge bei 7,3 Jahren. Käufer des im Jahr 1999 sanierten Hauses ist die Investorengruppe Braun Leberfinger Ludwig.



Überwiegend für Praxiszwecke wird das 1.742 m² Mietfläche umfassende Objekt in der Hahnenstraße 13-15 in Köln genutzt. Das Erdgeschoss mit 520 m² dient als Einzelhandelsfläche. Die durchschnittliche Mietvertragslaufzeit des 1984 sanierten Gebäudes liegt bei 6,5 Jahren. Käufer ist die Tel Sun Deutschland GmbH.



Das 1990 sanierte Bürohaus in der Frankfurter Gutleutstraße 32 hat eine Gesamtmietfläche von 2.600 m². Die Multi-Tenant-Immobilie wird von einem Bildungsinstitut erworben.