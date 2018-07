Warburg-HIH Invest verkauft in London und Düsseldorf

Ideenbotschaft

© Manos Meisen

Warburg-HIH Invest hat in den letzten Tagen die Büroimmobilie 90 Queen Street in der City of London an einen privaten Investor aus Hong Kong sowie ein Düsseldorfer Büroensemble im Teilmarkt Kennedydamm an die Patrizia Immobilien AG verkauft. Bei beiden Transaktionen machte der Fondsmanager keine Angaben zum Verkaufspreis, aber laut Marktinformationen soll zumindest der Preis für die Londoner Immobilie bei rund £75m (c.€87.6m) liegen und somit einen satten Gewinn eingespielt haben.

.

City of London - IRR von 12,4 %

Warburg-HIH Invest hat das Londoner Bürohaus 90 Queen Street nach einer Haltedauer von viereinhalb Jahren verkauft. Die Büroimmobilie, die in einem seiner Club-Deal-Investmentfonds gehalten wurde, geht an einen privaten Investor aus Hongkong. Das historische Gebäude umfasst eine Gesamtmietfläche von 6.358 m² und ist vollständig vermietet. Hauptmieter ist Intesa Sanpaolo. Laut des Fondsmanagers konnte eine Gesamtrendite von ca. 12,4 Prozent (IRR) p.a. erzielt werden, was die ursprüngliche Prognose von 5,8 Prozent (IRR) p.a. deutlich übertroffen hat.



Düsseldorf - IRR von 6,4 %

Für seinen Pan-Europa-Fonds Nr. 3 hat der Asset Manager eine Büroimmobilie in Düsseldorf an Patrizia für ihren Fonds „Patrizia Gewerbe-Immobilien Deutschland III“ verkauft. Der Fonds wurde im Jahr 2005 aufgelegt und hält aktuell ein Immobilienportfolio im Volumen von 275 Mio. Euro. Der Fonds nähert sich dem Ende seiner geplanten Laufzeit von 15 Jahren. Die Warburg-HIH Invest nutzt das günstige Marktumfeld für Exit-Möglichkeiten und beginnt mit dem Verkauf des Portfolios.



Die 1893 errichtete und 2008 revitalisierte „Ideenbotschaft“ am Platz der Ideen 1 hat eine Gesamtmietfläche von 12.700 m² sowie 127 Stellplätze und ist vollvermietet. Hauptmieter ist die Grey Düsseldorf GmbH und die Hochschule Fresenius mit einer gewichteten Restmietzeit von mehr als vier Jahren vermietet. Während der zehnjährigen Haltezeit wurde der Jahresmietertrag durch Neustrukturierung von Flächen und Verträgen um 20 Prozent gesteigert. Nach dem Verkauf ergibt sich eine Gesamtperformance (IRR) von rund 6,4 Prozent p.a. „In dem aktuell sehr starken Investmentumfeld haben wir dank eines erfolgreichen Asset Managements ein sehr gutes Ergebnis für unsere Anleger erzielen können“, sagt Hans-Joachim Lehmann, Geschäftsführer der Warburg-HIH Invest. Der Verkauf wurde von BNP Paribas Real Estate vermittelt. Über den Verkaufspreis wurde Stillschweigen vereinbart.



Patrizia realisiert dritte Transaktion

Die Augsburger haben das aus vier Bürogebäuden bestehende Ensemble im Teilmarkt Kennedydamm im Rahmen eines 100-prozentigen Asset-Deals für den Immobilienfonds „Patrizia Gewerbe-Immobilien Deutschland III“ erworben. „Vor dem Hintergrund sinkender Leerstandsraten und steigender Spitzenmieten beobachten wir am Bürostandort Kennedydamm eine steigende Investitionstätigkeit“, sagt Daniel Dreyer, Patrizia Head of Acquisitions Commercial. Aufgrund der Branchenvielfalt und der positiven Fundamentaldaten erachten wir den Düsseldorfer Immobilienmarkt als stabilen Investitionsstandort. Wir sind davon überzeugt, mit dem Investment langfristig einen nachhaltigen Wertzuwachs für unseren Kunden zu schaffen.“



Dies ist nach dem Kauf eines modernen Bürokomplexes in Bad Homburg bei Frankfurt im März 2018 [Büromarkt im Großraum Frankfurt blüht] und dem Erwerb des Portfolios “Symphony" im Juni 2017, welches drei hochwertige Büroimmobilien in Hamburg, Frankfurt und Dortmund umfasst [Patrizia kauft Büro-Portfolio von Orion Capital Managers], nun die dritte Akquisition für den Fonds, dessen Fokus primär auf Core Immobilien liegt. Das Volumen liegt aktuell bei rund 400 Mio. Euro.