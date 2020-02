Warburg-HIH veräußert Haagschen Hof in Den Haag an Corpus Sireo

Die Warburg-HIH Invest Real Estate trennt sich von dem Bürogebäude Haagsche Hof, das der Investor 2012 für einen pan-europäischen Spezial-AIF erworben hatte. Das 1996 errichtete Multi-Tenant-Gebäude in Den Haag wurde per Asset Deal an Corpus Sireo veräußert. Hauptmieter des in der Parkstraat 83–91 gelegenen Objekts mit einer Gesamtmietfläche von rund 10.900 m² und 298 Parkplätzen sind die Co-Working-Anbieter Regus und Schlumberger. Über den Verkaufspreis wurde Stillschweigen vereinbart.

