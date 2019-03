Warburg-HIH veräußert Hamburger BIMA-Büro an Deka

Süderstraße 63

© Warburg-HIH Invest

Die Warburg-HIH Invest Real Estate GmbH hat in der Hamburger Süderstraße 63 eine Büroimmobilie an die Deka Immobilien GmbH verkauft. Das 1999 errichtete sechsstöckige Multi-Tenant-Gebäude hat eine Mietfläche von ca. 9.950 m² sowie 55 Tiefgaragen- und 13 Außenstellplätze und ist derzeit vollvermietet. Hauptmieter ist die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BIMA). Die Transaktion erfolgt für eine Fondsgesellschaft der HIH-Gruppe, die das Haus nach Fertigstellung erworben hatte. Nach der erfolgreichen Verlängerung des Mietvertrags mit der BIMA nach zwanzigjähriger Haltedauer ist ein sehr guter Einstieg in die Liquidation des Fonds geschaffen worden. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

.

“Mit dem Verkauf konnten wir nach zwanzigjähriger Fondslaufzeit ein attraktives Wertsteigerungspotenzial für unsere Anleger realisieren“, sagt Hans-Joachim Lehmann, Geschäftsführer der Warburg-HIH Invest. Mit einem Büroflächenbestand von mehr als 1,5 Mio. m² stellt die City Süd Hamburgs zweitgrößten Teilmarkt dar.