Warburg-HIH Invest und Nord/LB bringen neuen Logistikfonds

In Kooperation mit der Nord/LB legt die Warburg-HIH Invest einen neuen Logistikfonds, den Warburg-HIH Deutschland Logistik Invest auf. Der offene Spezial-AIF wird ausschließlich in deutsche Logistikimmobilien investieren. Bei einem Fondsvolumen von rund 250 Mio. Euro und einer Fremdkapitalquote von 45 % soll die Ausschüttungsrendite zwischen 4,5 und 5,5 % liegen. Institutionelle Investoren können sich ab einer Summe von 2,5 Mio. Euro an dem Fonds beteiligen.

.

„Der Fonds investiert in moderne, drittverwendungsfähige Distributions- und Umschlaghallen an etablierten Standorten in Deutschland“, sagt Alexander Eggert, Geschäftsführer der Warburg-HIH Invest. „Die Losgrößen der langfristig vermieteten Immobilien liegen zwischen zehn und 40 Mio. Euro. Zur Steigerung der Performance ist eine Beimischung von Immobilien mit Optimierungspotenzial vorgesehen.“



Nach der Autobranche und dem Handel ist Logistik der bedeutendste Wirtschaftsbereich in Deutschland mit hohen Wachstumszahlen. „Haupttriebkräfte des steigenden Warenverkehrs sind das globale Wirtschaftswachstum, die zunehmende Produktvielfalt und der Bedeutungszuwachs des E-Commerce“, sagt Andreas Strey, Senior Fund Manager der Warburg-HIH Invest. „Die aus diesen Trends resultierende Flächennachfrage trifft auf geringes Flächenangebot mit der Folge sehr geringer Leerstandsquoten und einer stabilen Mietentwicklung in zentralen Logistikregionen.“ An dieser Entwicklung werde sich auf absehbare Zeit nur wenig ändern. 2017 wurden in den „Big 5“ rund 1 Mio. Quadratmeter Logistikfläche fertiggestellt, davon nur rund 16 % spekulativ. Geringe spekulative Bautätigkeit und begrenzte Duplizierbarkeit an Top-Standorten seien Folgen des Mangels an verfügbaren Grundstücken für Logistik und eine gute Voraussetzung für eine wertstabile Entwicklung bestehender Logistikimmobilien.