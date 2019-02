Warburg-HIH Invest startet neuen Multi Manager Fonds

Die Warburg-HIH Invest Real Estate legt einen neuen Multi Manager Fonds auf. Der offene Spezial-AIF „Warburg-HIH Immobilien Selektiv“ ermöglicht es institutionellen Investoren ab einer Kapitalanlage von 500.000 Euro in ausgewählte Immobilienfonds führender Investment-Manager zu investieren. Der Fonds wird vom Bankhaus M.M.Warburg & CO angeboten.

„Wir haben ein neues Produkt, durch das sich auch mit einem vergleichsweise geringen Kapitaleinsatz eine große Diversifizierung erreichen lässt“, sagt Mirco Himmel, Stellvertretender Leiter Asset Management Markt beim Bankhaus M.M.Warburg & CO. „Damit wenden wir uns insbesondere an Investoren beispielsweise aus dem Stiftungsbereich oder Sparkassen, die ihre gesamte Immobilienquote in einem Produkt abbilden und dabei eine möglichst optimale Streuung erreichen wollen.“



Der strategische Anlagefokus des Fonds wird auf Deutschland sowie den Nutzungsarten Büro, Handel, Logistik und Wohnen liegen. Zusätzlich werden Investitionen in den europäischen Kernländern mit nachhaltig positiver Wirtschaftsentwicklung – das sind aktuell Frankreich, die Benelux-Staaten und Österreich – möglich sein. „Unser Ziel ist es, einen breit diversifizierten Immobilienfonds mit dem Risikoprofil Core/ Core+ und einer jährlichen Ausschüttungsrendite von 3,5 bis 4,0 % aufzubauen“, sagt Christian Kramp, Head of Multi Manager Business bei der Warburg-HIH Invest.



Der Investmentansatz des „Warburg-HIH Immobilien Selektiv“ sieht eine Analyse der Anlagestrategie und Bestandsobjekte der Zielfonds durch hauseigene Research- und Immobilien-Experten vor. Die Auswahl von Investment-Managern wird mit Blick auf deren Track Record, lokaler Präsenz und nachgewiesener, langjähriger Immobilienexpertise vorgenommen. „Unser Investmentansatz in Kombination mit unserem mehrstufigen Prüfprozess von Investment-Managern und Zielfonds soll die jeweils optimale Immobilien-Allokation für unsere Investoren ermöglichen“, erläutert Kramp.