Warburg-HIH sichert sich Berliner Redevelopment von Quest

Die Warburg-HIH Invest Real Estate hat das Bürogebäude „Element B“ in Berlin-Mitte für einen von ihr gemanagten Immobilien-Spezialfonds erworben. Das 1992 errichtete Gebäude bietet insgesamt 6.126 m² Mietfläche sowie 69 Tiefgaragenstellplätze und wird derzeit durch den Verkäufer Quest Investment Partners, der das Objekt im Oktober 2017 erworben hatte [wir berichteten], umfassend modernisiert. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

