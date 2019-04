Warburg-HIH Invest schafft neuen Value Add-Bereich

Daniel Werner

Die Warburg-HIH Invest Real Estate baut einen neuen Geschäftsbereich auf und plant, noch in diesem Jahr 300 Mio. Euro in deutsche Büroimmobilien mit Wert- und Mietsteigerungspotenzialen zu investieren. „Die Immobilien sollen gezielt aufgewertet, partielle Leerstände beseitigt und in drei bis fünf Jahren wieder auf Marktniveau gebracht und dann veräußert werden“, sagt Hans-Joachim Lehmann. Geschäftsführer bei der Warburg-HIH Invest. „Bei diesen Aktivitäten werden wir uns auf die bei Investoren und Mietinteressenten stark nachgefragten Top-7-Städte konzentrieren.“

Verantwortet wird der neue Geschäftsbereich von Daniel Werner (45). Der neue Head of Transaction Management Value Add Germany kommt von Hochtief Projektentwicklung. Dort war Werner zuletzt Niederlassungsleiter in Hamburg mit der Gesamtverantwortung für das operative Geschäft am Standort. Werner verfügt über 20 Jahre Immobilienerfahrung und ist seit 14 Jahren im Bereich Projektentwicklung tätig.



Mit dem neuen Geschäftsbereich erweitert die Warburg-HIH Invest ihr Produktspektrum, das bislang auf Core- und Core+-Immobilien fokussiert war. „Versicherungen, Pensionskassen und Versorgungswerke wünschen zunehmend Anlagemöglichkeiten, mit denen der aktuellen Renditekompression bei Top-Immobilien entgegengewirkt werden kann“, sagt Alexander Eggert, Geschäftsführer Warburg-HIH Invest.