Warburg-HIH Invest kauft Nahversorgungszentrum nahe Ulm

Warburg-HIH Invest schlägt diesmal in Bayern zu. Das Unternehmen hat in Elchingen von einem privaten Investor ein Nahversorgungszentrum mit einer Gesamtmietfläche von rund 9.300 m² akquiriert. Die 2018 kernsanierte Immobilie ist vollvermietet und wird für den offenen Spezial-AIF „Perspektive Einzelhandel: Fokus Nahversorgung“ erworben. Hauptmieter sind Edeka und Lidl auf 2.700 beziehungsweise 2.100 m² sowie die regionale Schuh- und Bekleidungskette Hermann Schuhe und Mode (2.300 m²), die 15 Filialen in Bayern und Baden-Württemberg betreibt. Die durchschnittliche Mietvertragslaufzeit liegt bei 12,3 Jahren. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

