Warburg-HIH Invest kauft Nahversorger nahe Bayreuth

Die Warburg-HIH Invest Real Estate hat eine Nahversorgungsimmobilie von der Admira Handelsimmobilien GmbH & Co. KG erworben. Der aktuelle Ankauf ist das 18. Objekt im Portfolio „Warburg-HIH Perspektive Einzelhandel: Fokus Nahversorgung”.

Die Single-Tenant Immobilie in der Talstraße in Eckersdorf bei Bayreuth verfügt über eine Gesamtmietfläche von rund 3.000 m² sowie 95 PKW-Stellplätze. Edeka hat einen Mietvertrag mit einer Laufzeit von 16 Jahren inklusive Verlängerungsoption abgeschlossen. Das Objekt bietet 1.625 m² Verkaufsfläche. Zusätzlich sind weitere knapp 450 m² zur Untervermietung vorgesehen. Eine Bäckerei, eine Bank, ein Friseur und ein Optiker sind angedacht. Die Projektentwicklung wird im zweiten Quartal dieses Jahres fertiggestellt. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die Transaktion erfolgte im Rahmen eines Asset Deals für den offenen Spezial-AIF „Warburg-HIH Perspektive Einzelhandel: Fokus Nahversorgung”.



„Das Objekt in Eckersdorf bietet mit dem bonitätsstarken Mieter Edeka und einer modernen Infrastruktur an einem Wachstumsstandort einen langfristigen Cashflow bei minimalem Risiko“, sagt Jens Nagelsmeier, Head of Retail Transaction Management der Warburg-HIH Invest.



Die Einzelhandelsimmobilie befindet sich in zentraler Lage in Eckersdorf sowie an der B22 und eignet sich als Anlaufstelle für die Grundversorgung der Großgemeinde. Das Einzugsgebiet umfasst rund 10.300 Menschen. Eckersdorf ist Wohn- und Pendlerstandort für Bayreuth, das wenige Autominuten entfernt ist. In der Gemeinde herrscht mit einer Arbeitslosenquote von 1,7 Prozent nahezu Vollbeschäftigung.





Die rechtliche und steuerliche Due Diligence wurde von der Anwaltskanzlei Heuking Kühn Lüer Wojtek durchgeführt. Die technische und ESG-Due-Diligence verantwortete Witte Projektmanagement GmbH. Vermittelnd war Kleinschmidt Immobilien tätig.