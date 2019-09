Warburg-HIH erwirbt Braunschweiger Büroimmobilie für Sparkassen-Fonds

Die Warburg-HIH Invest Real Estate hat in Braunschweig ein Bürogebäude von Siemens Mobility erworben und in den Dachfonds einer Sparkasse eingebracht. Das Objekt hat eine Gesamtmietfläche von 12.350 m² und ist vollvermietet. Mieter ist ebenfalls Siemens Mobility, die vollständig im Besitz von Siemens ist, jedoch eigenständig agiert. Die Vertragslaufzeit liegt bei zehn Jahren. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

