Warburg-HIH sichert sich sechsgeschossigen Dantehof in München

Die Warburg-HIH Invest Real Estate GmbH hat für einen geschlossenen Fonds im Rahmen eines Asset Deals das sechsgeschossige Bürogebäude Dantehof in München-Moosach erworben. Verkauft wurde das 2002 in der Hanauer Straße 1 errichtete Bürogebäude von einem offenen Immobilienspezialfonds, der von der DIC Asset AG über ihre Tochtergesellschaft GEG gemanagt wird. Hauptmieter des vollständig vermieteten Multi-Tenant-Objekts mit einer Mietfläche von rund 10.600 m² sowie 89 Tiefgaragenstellplätzen ist die Landeshauptstadt München mit einem langfristigen Mietvertrag von mehr als zehn Jahren. Weitere bonitätsstarke Mieter des nordwestlich der Münchner Innenstadt gelegenen Dantehofs sind unter anderem Maurer Electronics (Tochtergesellschaft der Bundesdruckerei), Abfallwirtschaft München, sowie der internationale Kommunikationsdienstleister Ericsson. Die durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge (WALT) beläuft sich auf sechs Jahre. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

