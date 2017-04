Warburg-HIH Invest erwirbt TriTower in Hannover von Schroders

TriTower Hannover

Warburg-HIH Invest Real Estate hat die Büroimmobilie TriTower in Hannover im Rahmen eines Asset-Deals erworben. Der Ankauf erfolgte für das Portfolio eines im Auftrag institutioneller Investoren verwalteten Immobilien-Spezialfonds. Die Immobilie befand sich seit Frühjahr 2016 im Bestand des im Dezember 2015 aufgelegten Schroder European Real Estate Investment Trust (SEREIT) [Schroder’s Europa REIT kauft vier Objekte in deutschen Metropolen].

.

Das architektonisch herausstechende Objekt aus dem Baujahr 1992 liegt am Schiffgraben 30-32 in unmittelbarer Nähe zur Innenstadt von Hannover und wurde im Jahr 2016 umfassend modernisiert. Es setzt sich aus drei Baukörpern zusammen und verfügt über eine Gesamtmietfläche von knapp 12.000 Quadratmetern, davon 9.290 m² Büroflächen. Zu den Mietern zählen das Land Niedersachsen mit dem Landesamt für Soziales, Jugend und Familie, der Weiterbildungsanbieter ComCave.College und die NORDMED Healthcare GmbH, ein medizinisches Versorgungszentrum. Der Vermietungsstand beträgt circa 94 Prozent und die durchschnittliche Mietvertragsrestlaufzeit liegt bei knapp 16 Jahren.



„Hannover ist nach den Top-7-Städten einer der gefragtesten Standorte für Investments in Büroimmobilien mit einem hohen Flächenumsatz“, sagt Hans-Joachim Lehmann, Geschäftsführer bei Warburg-HIH Invest und verantwortlich für den Bereich Transaktionsmanagement Deutschland. „Die Grundrissstruktur des TriTowers stellt eine effiziente Raumaufteilung sicher. Zudem können im Gebäude kleinteilige autarke Mieteinheiten eingerichtet werden, sodass eine hohe Drittverwendungsfähigkeit gegeben ist“, sagt Lehmann.



An dem etablierten Bürostandort sind zahlreiche Banken, Versicherungen und Behörden sowie eine Vielzahl an Hotels, Restaurants, Bars und Einzelhandelsgeschäfte angesiedelt. Auch das Naherholungsgebiet Eilenriede (ein 650 Hektar großer Stadtwald), der Zoo, der Stadtpark und der Maschsee sind schnell zu erreichen. Der TriTower profitiert außerdem von seiner unmittelbaren Anbindung an Fernverkehr und Flughafen durch den nahe gelegenen Hauptbahnhof.