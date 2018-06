Warburg-HIH Invest erwirbt Nahversorgungszentrum in Bielefeld

Nordpark-Center

Die Warburg-HIH Invest Real Estate hat für den offenen Spezial-AIF „Warburg-HIH Perspektive Einzelhandel: Fokus Nahversorgung“ ein vollvermietetes Nahversorgungszentrum in Bielefeld erworben. Das 2012 sanierte Nordpark-Center am Rande der Bielefelder Innenstadt hat eine Gesamtmietfläche von 7.158 m² sowie 147 Stellplätze. Hauptmieter ist Rewe auf 2.005 m² mit einem bis Mitte 2030 laufenden Mietvertrag. Weitere Nutzer sind die Drogeriemarktkette DM und Denn‘s Biomarkt. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

„Die denkmalgeschützte Immobilie ist von mittelständischen Wohngebieten umgeben und einer der wichtigsten Nahversorger im Umkreis“, sagt Jens Nagelsmeier, Head of Retail Transaction bei der Warburg-HIH Invest. „Bielefeld ist Teil einer der wachstumsstärksten Wirtschaftsregionen Deutschlands. Der bekannte Universitätsstandort ist nicht zuletzt durch das produzierende Gewerbe vor allem aus der Nahrungs- und Genussmittelindustrie, der Druck- und Bekleidungsindustrie sowie der Bauwirtschaft und dem Maschinenbau geprägt und die Bevölkerung wächst nachhaltig.“



Der offene Spezial-AIF Warburg-HIH Perspektive Einzelhandel: Fokus Nahversorgung hat ein Zielvolumen von 400 bis 450 Millionen Euro und soll in Immobilien in den deutschen Wachstumsregionen mit einer Einzelgröße von zehn bis 40 Millionen Euro investieren. Die Mindestzeichnungssumme liegt bei fünf Millionen Euro. Bislang wurde ein Portfolio bestehend aus drei Standorten und ein weiteres Objekt in Aachen erworben.