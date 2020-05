Warburg-HIH sichert sich die nächsten vier Objekte für ihren Logistik-Fonds

Warburg-HIH Invest Real Estate hat nach zwei Distributionshallen im Saarland und im Rhein-Main-Gebiet [wir berichteten] die nächsten vier Objekte für den 2019 aufgelegten offenen Spezial-AIF „Warburg-HIH Deutschland Logistik Invest“ erworben. Es handelt sich hierbei um ein Portfolio von vier Neubau-Logistikhallen, drei davon in Nordrhein-Westfalen und eine in Rheinland-Pfalz. Verkäufer des Portfolios mit einer Gesamtmietfläche von 33.300 m² ist die Complemus Real Estate.

