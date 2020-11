Warburg-HIH Invest erwirbt Fachmarktzentrum in Bayern

Die Warburg-HIH Invest Real Estate hat ein Fachmarktzentrum in der Landshuter Straße im bayerischen Ergoldsbach erworben. Der Neubau mit einer Gesamtmietfläche von rund 6.200 m² und 230 Stellplätzen wurde im dritten Quartal 2020 fertiggestellt. Ankermieter des vollvermieteten Objekts sind Rewe, Aldi und Rossmann. Die drei Unternehmen haben langfristige Mietverträge zwischen 12 und 15 Jahren abgeschlossen. Den Standort ergänzt u.a. ein Textilgeschäft und eine Gastronomiefläche. Die durchschnittliche Restmietvertragslaufzeit (WAULT) beträgt knapp 14 Jahre. Der Ankauf erfolgte als Forward-Funding im Rahmen eines Asset Deals im Jahr Sommer 2019. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

