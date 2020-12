Warburg-HIH Invest erwirbt Dresdner Logistikimmobilie von Aurelis

Die Warburg-HIH Invest Real Estate hat eine 2019 errichtete Logistikimmobilie in Dresden für den offenen Spezial-AIF „Warburg-HIH Logistik Deutschland Invest“ von der Aurelis Real Estate erworben. Die in der Enno-Heidebroek-Straße 13+15/Seidnitzer Weg 11 gelegene Liegenschaft verfügt über eine Gesamtmietfläche von rund 15.240 m² und 189 PKW-Stellplätze. Davon entfallen 11.748 m² auf Lager- und Logistikmietflächen, 1.915 m² auf Büroflächen und rund 1.570 m² auf zusätzliche Werkstatt- und Lagerflächen. Die Transaktion erfolgte als Asset Deal. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

