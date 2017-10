Warburg-HIH Invest erwirbt Hochtief-Haus in Berlin

Warburg-HIH Invest Real Estate (Warburg-HIH Invest) hat für den offenen Spezial-AIF „Top 7 Deutsche Metropolen Immobilien Invest“, der in Kooperation mit der Nord/LB Norddeutsche Landesbank für institutionelle Investoren aufgelegt wurde, die Büroimmobilie „K54“ an der Köpenicker Straße 54 - auch als Hochtief-Haus bekannt - erworben. Für welchen Preis die Immobilie mit einer Gesamtmietfläche von ca. 9.750 m² Gesamtmietfläche verkauft wurde, gaben die beteiligten Unternehmen nicht bekannt.

.

„Mit dem Ankauf des Objektes in der Köpenicker Straße ist uns ein wirklich guter Deal gelungen. Es passt optimal in das Portfolio des Top 7 - sowohl im Hinblick auf die Lage im nachgefragten Büroteilmarkt Mediaspree als auch bei den zu erwartenden Erträgen“, sagt Hans-Joachim Lehmann, Geschäftsführer Warburg-HIH Invest und zuständig für das Transaktionsmanagement Deutschland.



Das K54 wurde 2012 durch die Hochtief Projektentwicklung für rund 20 Mio. Euro fertiggestellt und ist Vorreiter für die Entwicklung des Standortes Mediaspree. Das Gebäude, dass auch die Firmenzentrale der Hochtief Projektentwicklung Niederlassung Berlin-Brandenburg ist, liegt direkt am Flussufer, rund vier Minuten vom Berliner Ostbahnhof und sechs Minuten vom Alexanderplatz und damit vielfältigen Einkaufs- und Unterhaltungsmöglichkeiten entfernt. Aufgrund der zentralen Lage und der günstigen Verkehrsanbindung lassen sich darüber hinaus die Flughäfen Tegel (40 Minuten) und Schönefeld (30 Minuten) sowie der Hauptbahnhof (15 Minuten) gut erreichen. In unmittelbarer Nachbarschaft haben sich vor allem Kreativ- und Medienunternehmen sowie Start-ups niedergelassen, wobei trotz kontinuierlicher Nachverdichtung die Nachfrage nach Bürofläche ungebrochen hoch bleibt.



„Mit dem Ankauf des Objektes in der Köpenicker Straße ist uns ein wirklich guter Deal gelungen. Es passt optimal in das Portfolio des Top 7 - sowohl im Hinblick auf die Lage im nachgefragten Büroteilmarkt Mediaspree als auch bei den zu erwartenden Erträgen,“ so Hans-Joachim Lehmann, Managing Director Transaction Management Germany bei Warburg-HIH Invest. Der offene Spezial-AIF „Top 7 Deutsche Metropolen Immobilien Invest“ investiert in den relevanten Core-Büromärkten Deutschlands und umfasst ein geplantes Investitionsvolumen von rund 400 Millionen Euro.