Warburg-HIH kauft Kölner Büroprojekt „Kite“ von Landmarken

Die Warburg-HIH Invest Real Estate hat den Büroneubau „Kite“ im Rahmen eines Forward Fundings von dem Projektentwickler Landmarken AG erworben. Der Büroneubau im Kölner Stadtteil Ossendorf wird in einen Individualfonds der Rheinischen Versorgungskassen Köln (RVK) eingebracht. Das in der Rudi-Conin-Straße geplante sechsgeschossige Bürogebäude wird über eine Gesamtmietfläche von 22.800 m² sowie 477 Stellplätze verfügen. Rund 75 Prozent der Mietfläche sind für 25 Jahre an die Sparkasse KölnBonn vermietet [wir berichteten]. Eine Green-Building DNGB Gold-Zertifizierung für das Objekt ist angestrebt. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

