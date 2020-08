Warburg-HIH Invest erleichtert ECE um Büroentwicklung Campus Hamburg

Die Warburg-HIH Invest Real Estate GmbH hat den sechsgeschossigen Büroneubau Campus Hamburg im Stadtteil Barmbek-Nord von der ECE erworben. „Das Objekt zeichnet sich durch eine attraktive Lage in einem sich dynamisch entwickelnden Teilmarkt Hamburgs aus. Durch die bonitätsstarken Mieter und den hohen Vorvermietungsstand können wir schon in der Frühphase der Projektentwicklung einen stabilen und langfristigen Cashflow sicherstellen. Zudem entspricht das Gebäude mit seinem modernen Energiekonzept einem nachhaltigen Investment”, kommentiert Hans-Joachim Lehmann, Geschäftsführer der Warburg-HIH Invest den Neuerwerb.

