Warburg-HIH finanziert neue G + J-Zentrale in der HafenCity

Dem Projekt eilt einiges an Prestige voraus: Mit einer verlesenen Auswahl an institutionellen Investoren wird die Warburg-HIH Invest Real Estate die neue Hamburger Zentrale des Verlagshauses Gruner + Jahr am Lohsepark finanzieren. Gruner + Jahr zählt zu den größten europäischen Verlagshäusern und ist seit 2014 eine 100prozentige Tochter des Bertelsmann Medienkonzerns, der seinerseits weltweit in der ersten Riege mitspielt.

.

Warburg-HIH Invest wird das Unternehmen durch seine Tochterfirma HIH Projektentwicklung in der prominenten Wasserlage in der HafenCity realisieren lassen. HafenCity-Chef Prof. Jürgen Bruns-Berentelg zeigte sich hoch erfreut, über den Entwicklungsfortschritt. „Mit der Entscheidung von HIH und Gruner + Jahr für einander sind nunmehr die Voraussetzungen geschaffen worden, über einen Architektenwettbewerb und einen Bauantrag die bauliche Realisierung auf einem Premiumgrundstück mit Wasser- und Parklage zügig zu gewährleisten. Wir freuen uns, dass damit der Einzug von Gruner + Jahr in die HafenCity einen wichtigen Schritt näher rückt.“ Das 15.200 m² große Grundstück hatte sich der Verlag bereits Anfang des Jahres für rund 44 Mio. Euro von der Stadt gesichert.



Die Warburg-HIH Invest kalkuliert mit einem Investitionsvolumen von 250 Millionen Euro für das Gebäudeensemble mit einer Nutzfläche von 66.000 m² am Lohsepark, in Nachbarschaft zu den Deichtorhallen. Die Planung sieht vor, dass der Verlag rund 40.000 m² mit eigenen Schreibtischen besetzt – der „Rest“ soll einer gemischten Wohn- und Gewerbenutzung vorbehalten bleiben, die durch Areale für kulturelle Events und Veranstaltungen arrondiert wird. Über die Höhe des Mietpreises wurde Stillschweigen vereinbart.



Das Medienhaus möchte bis 2021 vom Baumwall in die neuen Räumlichkeiten umziehen; die Adresse wird dann „Am Hannoverschen Bahnhof“ lauten. Zeitnah wollen G + J, die HIH Projektentwicklung, die HafenCity GmbH und die Hamburger Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen nun einen Architektenwettbewerb für das Projekt ausloben. Die alte Verlags-Zentrale Am Baumwall 11 hat die Hansestadt zwischenzeitlich erworben [Gruner + Jahr verlegt Hauptsitz in die Hamburger HafenCity]. Welcher Nutzung sie zugeführt wird, ist noch nicht bekannt.



„Die Warburg-HIH Invest ist der richtige Partner für die Entwicklung und Realisierung des neuen G+J-Gebäudes. Sie hat sich intensiv mit den Anforderungen eines journalistischen Hauses und den speziellen Bedürfnissen von Gruner + Jahr auseinandergesetzt. Zudem hat die HIH Projektentwicklung mit einer wirtschaftlich vernünftigen Kalkulation überzeugt. Beide Seiten sind an einer langfristigen Zusammenarbeit interessiert, und wir freuen uns, gemeinsam in die nächste Phase - die Vorbereitung des Architekturwettbewerbs - zu gehen“, kommentiert Oliver Radtke, COO von Gruner + Jahr, die Entscheidung.