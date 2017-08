Warburg-HIH: Finale am Spreeufer

In Etappenschritten zum Ziel: Ziemlich genau zwei Jahre nachdem die Warburg-HIH Invest Real Estate GmbH den Ankauf der ersten beiden Bauabschnitte des ehrgeizigen Projekts „East Side Office“ in der Berliner Mediaspree verkünden konnte [Warburg-HIH Invest erwirbt Berliner East Side Office], haben sich die Hamburger auch den „Rest“ gesichert – sprich den dritten Bauabschnitt mit 5.400 m² Nutzfläche. Die von der Nippon Development Corporation (NDC) entwickelte Immobilie an der Mühlenstraße 38-44 ist damit komplett veräußert. Die Fertigstellung des Gesamtkomplexes wird für den Spätsommer 2018 avisiert.

.

Warburg-HIH hat die abschließende Akquise des noch fehlenden Segments der insgesamt 17.000 m² im Rahmen eines Share-Deals erledigt. Das „East Side Office“ – direkt am Spreeufer gelegen und unmittelbar an den öffentlichen Nah- und Fernverkehr angeschlossen – geht damit vollständig in den Besitz des institutionellen Investors über.



NDC hatte sich für das 20-Millionen-Euro-Projekt drei (separierte) Grundstücke ausgewählt, so dass das Gebäude-Trio prinzipiell auch geteilt zu veräußern gewesen wäre. Wobei „ausgewählt“ ein wenig euphemistisch anmutet: Schon vor zwei Jahren zählten die Areale zu den letzten noch zu entwickelnden Baugrundstücken in der Mediaspree – einem der größten und begehrtesten Investorenplätze in der Hauptstadt. „Mit dem frühzeitigen Einstieg in die Projektentwicklung und dem Erwerb des dritten Bauabschnittes haben wir eine einmalige Gelegenheit nutzen und nun das gesamte „East Side Office“ in sehr guter Lage sowie Objektqualität für den Investor sichern können“, sagt Hans-Joachim Lehmann, Leiter Transaktionsmanagement Deutschland der Warburg-HIH Invest. „Inmitten des Mediaspree-Quartiers ist das Büroensemble Teil eines der gefragtesten Investitionsstandorte in Berlin mit zahlreichen Hotels und namhaften Unternehmen. Der Hauptmieter des „East Side Office“, die Daimler Group Services Berlin GmbH, reiht sich nahtlos in die Phalanx prominenter „Bewohner“ des Spreeufers – von Zalando über Universal Music und MTV bis zu Coca-Cola und BASF.