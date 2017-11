Lindbergh Parkside Office, Fiat-Headquarter und Westend-Terrassen verkauft

Lindbergh Parkside Office

Mit einem registrierten Investitionsvolumen von 3,4 Milliarden Euro konnte nach den ersten drei Quartalen 2017 am Frankfurter Investmentmarkt Vorjahresvergleich ein Anstieg des Investitionsvolumens um 4,5 Prozent verzeichnet werden. Und es läuft weiter wie am Schnürchen, was auf einen außerordentlich umsatzstarken Jahresabschluss hindeutet. Nachdem erst in der letzten Woche, der Verkauf des „Goldenen Hauses“ bekanntgegeben wurde [Finch und Partners erwerben Goldenes Haus der Commerz Real], wechselten aktuell sowohl im Westend, im Ostend als auch im Stadtteil Gateway Gardens mit den „Westend-Terrassen“, dem Fiat-Chrysler-Headquarter und dem „Lindbergh Parkside Office“ gleich drei weitere Büroimmobilien den Eigentümer.

.

Warburg-HIH erwirbt „Lindbergh Parkside Office“

Seit Juni laufen bereits die Bauarbeiten [Gateway Gardens: Bauarbeiten für neue Zentrale von Schiff-Martini & Cie. gestartet], jetzt hat die neu entstehende Büroimmobilie Lindbergh Parkside Office im Stadtteil Gateway Gardens im Rahmen eines Forward Deals auch einen Investor gefunden. Die Immobilie wird nach Fertigstellung im Sommer 2018 in den Bestand eines offenen Immobilien-Spezial-AIFs der Warburg-HIH Invest Real Estate eingebracht. Auf der anderen Seite des Verhandlungstisches saßen die beiden Joint-Venture Partner OFB Projektentwicklung GmbH und Groß & Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH, die bereits im Mai 2016 durch eine Vertragsunterzeichnung mit der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Schiff-Martini & Cie. GmbH (SMC) eine attraktive Vorvermietungsquote für ihren Neubau in der Airport City erzielen konnten [OFB entwickelt neuen Unternehmenssitz für Schiff-Martini ].



Das Bürogebäude an der Amelia-Mary-Earhart-Straße 8 wird insgesamt 5.300 m² vorhalten, von denen SMC rund 3.400 m² belegen wird, die als neue Unternehmenszentrale der Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hergerichtet werden. Die Vermietung der in den unteren Etagen noch „freien“ 1.900 m² steht weiterhin unter der Ägide von OFB.



Das „Lindbergh Parkside Office“ punktet einerseits mit seiner quasi „naturnahen“ Lage am Park, überzeugt andererseits durch seine hervorragende Verkehrsanbindung an die A 3 und A 5 sowie seine sehr kurze Entfernung zum Frankfurter Flughafen inklusive Fernbahnhof. Ab 2019 wird überdies die neue S-Bahn-Linie 2019 direkt vor der Haustür Station machen. Nicht zuletzt diese gebündelten Standortvorteile, waren für SMC entscheidend, das neue Headquarter im „Lindbergh Parkside Office“ zu beziehen. Für die Immobilie wird die Zertifizierung nach LEED in Gold angestrebt.



Catalyst Capital kauft Fiat-Headquarter im Ostend

Das Fiat-Chrysler-Headquarter im Frankfurter Ostend hat erneut den Eigentümer gewechselt. Nur wenige Monate nach dem jüngsten Verkauf ging die 13.000 m² große Büroimmobilie in der Hanauer Landstraße 176 nun an den britischen Investment Manager Catalyst Capital. Erst zu Jahresbeginn hatte BNP Paribas Real Estate die Büroimmobilie für den von ihr verwalteten Fonds NEIF II eingekauft [BNP Paribas Real Estate IM investiert 200 Mio. Euro in NEIF II]. Bis zum Jahresende ist Fiat noch auf rund 7.800 m² Hauptmieter im Objekt, dieser wird aber in Kürze seine Koffer packen und in den Neubau von Lang & Cie im Lindley Quartier umziehen. Die Flächen werden nach dem Auszug modernisiert und schließlich neu vermietet. Der Plan, dass die Deutsche Bank auf einen Großteil der Flächen ein Fintech-Zentrum einrichten wird, hat sich indes zerschlagen. Der neue Eigentümer hat die Pläne der Deutschen Bank gegenüber den Medien dementiert.



Art-Invest und Red Square erwerben Terrassenhaus im Westend

Neben dem Neubauprojekt in der Airport City hat zudem das in die Jahre gekommene Bestandsgebäude Westend-Terrassen den Eigentümer gewechselt. Die Mars Propco 40 S.à r.l. hat die markante Büroimmobilie am Rothschildpark an ein Joint Venture von Red Square und Art-Invest Real Estate verkauft. Das Terrassenhaus mit der Adresse Oberlindau 54-56 verfügt über ca. 7.000 m² Bürofläche, die trotz der guten Lage teilweise leer stehen. Eine umfassende Revitalisierung des 10-geschossigen Hochhauses dürfte mit dem Eigentümerwechsel in Sichtweite sein. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.





Westend-Terrassen nahe der Alten Oper. Foto: Projektentwicklung Oberlindau GmbH