Warburg-HIH erwirbt H-LAB in Potsdam von Project Immobilien

Die Project Immobilien Gewerbe AG und die Warburg-HIH Real Estate sind sich erneut handelseinig geworden. Nachdem der Projektentwickler im März bereits das „Machwerk74“ in Berlin-Tegel an den Fondsmanager veräußert hatte [wir berichteten], sichert sich Warburg-HIH nun das nächste repräsentative Neubauprojekt. Dieses Mal handelt es sich um den Büro- und Laborkomplex „H-LAB“ im Potsdam Science Park, dessen Fertigstellung für das vierte Quartal 2021 geplant ist.

.

Auch der Hauptmieter in dem Objekt mit einer Gesamtmietfläche von ca. 4.600 m² steht bereits fest. Die Universität Potsdam unterzeichnete Ende vergangenen Jahres einen Zehn-Jahres-Mietvertrag für insgesamt 2.490 m² Büro- und Laborfläche in dem Objekt mit der Adresse Am Mühlenberg 9 [wir berichteten].



„Bildung und Wissenschaft sind wichtige Voraussetzungen für eine erfolgreiche Zukunft. Standorte, an denen hierfür Voraussetzungen geschaffen werden, sind für uns als Projektentwickler sehr spannend und werden bei Investoren stark nachgefragt“, erklärt Alexander Klein, Vorstand Vertrieb bei der Project Immobilien Gewerbe AG. „Dass wir die Universität Potsdam als Hauptmieter gewinnen konnten, bestätigt unseren Fokus auf zukunftsorientierte Lagen und sehr gute Gebäudekonzepte.“



„Uns ist es gelungen, mit einem Off-Market-Deal einen repräsentativen Neubau zu erwerben. Der bonitätsstarke Hauptmieter garantiert einen langfristig gesicherten Cashflow und attraktive Ausschüttungsrenditen. Die Immobilie verfügt zudem über eine moderne technische Ausstattung und flexible Grundrisse, welche eine gute Drittverwendungsfähigkeit des Objekts sichern“, kommentiert Hans-Joachim Lehmann, Geschäftsführer der Warburg-HIH Invest.



Der Standort im Potsdam Science Park im Stadtteil Golm ermöglicht eine ideale Vernetzung mit Unternehmen und Wissenschaftlern aus unterschiedlichen Zukunftsbranchen. Als wichtiger Wissenschaftsstandort in Brandenburg ist der Potsdam Science Park gut an den öffentlichen Nah- und Fernverkehr angebunden.



Die Warburg-HIH Invest hat das Investment im Rahmen eines Club Deals für zwei Investoren getätigt. Die rechtliche Beratung übernahm seitens Project Immobilien DLA Piper. Käuferseitig erfolgte die rechtliche und steuerliche Due Diligence von Ashurst LLP und die technische und ESG Due Diligence von ES EnviroSustain.