Warburg-HIH erwirbt Bernstein-Center in Nittendorf

Die Asset Manager kauft das gemischt genutztes Nahversorgungsquartier Bernstein-Center im bayerischen Nittendorf. Das nahezu vollvermietete Objekt wird in den Spezialfonds „Warburg-HIH Perspektive Einzelhandel: Fokus Nahversorgung“ eingebracht. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

