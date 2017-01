Warburg-HIH erweitert Fondsportfolio für Norddeutsche Versorgungswerke

Für den Immobilienfonds Norddeutscher Versorgungswerke hat Warburg-HIH Invest Real Estate eine Büroimmobilie im Zentrum von Hamburg erworben. Der Fonds investiert ausschließlich in der Region Norddeutschland mit Schwerpunkt auf Hamburg.

Das erworbene Bürogebäude im Valentinskamp 30 umfasst eine Gesamtfläche von 2.600 m² und liegt nur wenige Meter vom Gänsemarkt entfernt. Das Objekt ist fast vollständig vermietet. Im Haus befindet sich ein Zugang zur gleichnamigen U-Bahn-Station und die Busstationen sind fußläufig zu erreichen. Ansässige Mieter in dem Büroteilmarkt City sind unter anderem Google, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO sowie die Investmentgesellschaft Union Investment. „In Anbetracht der angespannten Lage auf den Investmentmärkten suchen wir gezielt nach Investitionsgelegenheiten mit erhöhten Managementaufgaben, ohne Abstriche in der Lagequalität zu machen“, erklärte Felix Meyen, Head of Transaction Management Germany der Warburg-HIH Invest Real Estate.



Die im Jahr 1998 errichtete Immobilie umfasst insgesamt sieben Stockwerke mit 1.500 m² Bürofläche, die sich je nach Bedarf von kleineren Einheiten bis zu Großraumbüros einteilen lassen. Außerdem bietet das Gebäude knapp 900 m² Wohnfläche sowie einen geringen Anteil an Gastronomieflächen im Erdgeschoss. Im Untergeschoss stehen zehn Stellplätze zur Verfügung, die über einen Pkw-Aufzug zu erreichen sind. Neben der effektiven Grundrissstruktur zeichnet sich die Immobilie durch eine großzügige Verglasung der Außenwände aus. Colliers International Hamburg war bei der Transaktion zusammen mit Colliers Dänemark vermittelnd tätig.



Der Spezial-AIF Norddeutscher Versorgungswerke investiert bevorzugt in die Anlageklassen Büro und Einzelhandel, ergänzt durch Ankäufe von Betreiberimmobilien und Sondernutzungen. Zuletzt erwarb der Fonds im September 2016 das Hamburger Brückenquartier von einer Projektgesellschaft der Lorenz Gruppe [Warburg-HIH kauft Hamburger Brückenquartier ].