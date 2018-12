Warburg Bank schließt Übernahme der Nord/LB AM ab

Die zu Jahresbeginn vereinbarte Übernahme der Asset-Management-Aktivitäten der Nord/LB Norddeutsche Landesbank Girozentrale durch die M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA ist nunmehr abgeschlossen. Die erforderlichen Genehmigungen und Beschlüsse liegen zum 30. November 2018 vor. Die Warburg Invest KAG mbH und die Nord/LB Asset Management AG agieren ab jetzt gemeinsam in einer Holding. Nach der Eintragung im Handelsregister wird die Nord/LB Asset Management AG als Warburg Invest AG firmieren.

Die Warburg Invest- Kapitalverwaltungsgesellschaften bündeln das Management liquider Assets der Warburg Gruppe und betreuen ein Vermögen von mehr als 37 Milliarden Euro (Assets under Management and Administration). Damit entsteht einer der größten Asset Manager in Norddeutschland. An den beiden Standorten in Hamburg und Hannover arbeiten insgesamt rund 130 Mitarbeiter. Die Führung der Holding übernimmt die Warburg Bank, die 75,1 Prozent der Anteile an der Nord/LB Asset Management erworben hat. Die Nord/LB bleibt mit 24,9 Prozent der Anteile Gesellschafter der Holding.