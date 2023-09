Walter setzt Spatenstich in Wien-Neudorf

Der Spatenstich am 14. September zum Bau des Walter Group-Campus markiert den nächsten Meilenstein in der Entwicklung der Walter Group in Wiener Neudorf. Mit der Investition sichert sich die Unternehmensgruppe zusätzliche Freiräume für zukünftiges Wachstum und will ein außergewöhnliches Business-Ambiente für seine Mitarbeiter, Kunden und Partner schaffen.

