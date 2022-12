Die Walter Schmitt GmbH erweitert ihr Standortnetzwerk und mietet langfristig in einer Solitärliegenschaft im Karlsruher Stadtteil Grünwinkel 6.000 m² Logistikfläche mit Option. In Karlsruhe betreut das Unternehmen aus der Kontrakt- und Transportlogistik einen neuen Kontrakt aus der Automotive-Branche. Eigentümer der Immobilie in der Schenkenburgstraße 11 ist ein privater Investor. Realogis war vermittelnd tätig.

.