Die Walter Beteiligungen und Immobilien AG konnte sich für 40 Mio. Euro im Bieterverfahren um das sogenannte Shuffle-Portfolio durchsetzen. Patrizia hatte die Fachmarkt-Agglomeration in Stadtbergen über Colliers am Markt angeboten. Es ist das letzte Objekt des German Retail Box Fund, aus dem Patrizia zuletzt das Touchdown-Portfolio an Meag veräußert hatte

Fotos: Colliers



