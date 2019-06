Erste AM ernennt Walter Hatak zum Head of Responsible Investments

Walter Hatak

© Klaus Ranger

Die Erste Asset Management (Erste AM) hat Walter Hatak zum Head of Responsible Investments ernannt. Der 33-jährige studierte Risikomanager begann seine Kariere im österreichischen Bankensektor.

.

Beruflich spezialisierte sich der Vater zweier Kinder auf nachhaltige Veranlagungen, als er die Leitung des Risikomanagements in der Schelhammer & Schattera Fondsgesellschaft mit einer ausschließlich nachhaltigen Produktpalette übernahm. Seit zwei Jahren ist Hatak, der ein CEFA-Diplom (Certified European Financial Analyst) hält, als Senior SRI (Socially Responsible Investment) Analyst bei der Erste AM tätig und übernimmt ab sofort die Leitung des Nachhaltigkeits-Teams.



Mit insgesamt 9 SRI-Analysten und SRI-spezialisierten Fondsmanagern verfügt die Erste AM über eines der größten Nachhaltigkeitsteams im deutschsprachigen Raum.



Nachhaltige Geldanlagen werden immer beliebter. Das zumindest spiegelt der aktuelle Marktbericht 2019 des Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) wider: In Deutschland legten sie um 45 Prozent auf 133,5 Milliarden Euro zu. „Wir sehen beim Volumen nachhaltiger Investmentfonds noch weiter Potenzial nach oben“, so Hatak.