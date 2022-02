Walter folgt auf Schwahn bei der Südwert

Dieter Schwahn, seit Gründung der Südwert GmbH als Geschäftsführer an Bord, geht in den in den Ruhestand. Als Nachfolger hat das Unternehmen Benjamin Walter (34) bestellt, der seine Tätigkeit zum 01. Februar aufgenommen hat.

Er blickt bereits auf 15 Jahre Erfahrung in der Immobilienwirtschaft in verschiedenen Funktionen zurück. Über Stationen in Stuttgart wechselte er bereits 2016 zur Südwert als Projektleiter und kehrt nun nach knappen 3,5 Jahren als Abteilungsleiter bei der Bietigheimer Wohnbau in neuer Funktion zurück.