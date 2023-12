Walter findet ersten Mieter für The One

Die TQ-Group ist erster Mieter im Augsburger Tech-Loft The One im Walter Technology Campus der Walter Beteiligungen und Immobilien AG. Die Übergabe der Mietfläche von rund 2.000 m² im Erdgeschoss des multifunktionalen Gebäudes erfolgte Anfang des Monats. Infolge ihres Unternehmenszuwachses hat die TQ-Group damit ihre bisherigen Flächen auf dem Areal des Technology Campus deutlich erweitert: von bisher ca. 3.000 auf aktuell knapp 5.000 m².

Vor dem Einzug von TQ in The One wurden dort umfangreiche Umbau- und Modernisierungsarbeiten in der Bürgermeister-Ulrich-Straße 100 vorgenommen. Dazu gehörten die Sanierung des Bodens und der Neubau eines Technikraums.



„Wir freuen uns sehr, dass wir mit der TQ Group eine langfristige Mietvereinbarung in unserem Projekt The One treffen konnten. Wir verfügen hier über gut ausgestattete multifunktionale Flächen, die sich vor allem für Unternehmen aus dem Tech-Sektor anbieten“, erklärt Jürgen Kolper, Vorstand der Walter Beteiligungen und Immobilien AG. Seit dem Beginn der Vermarktung der neuen Flächen in der früheren Halle 1, die ehemals die Fujitsu-Kantine sowie Konferenz- und Büroflächen des Fujitsu Werksgeländes beherbergte, wurden bereits einige erfolgversprechende Gespräche geführt.