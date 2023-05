Walser startet Vermarktung am Schlosspark in Gauting

Die Walser Immobiliengruppe startet die Vermarktung von 42 Eigentumswohnungen im Münchner Speckgürtel. In der Gemeinde Gauting vor den Toren Münchens realisiert die HI Wohnbau das Neubauprojekt Am Schlosspark. Die ruhig gelegene Wohnanlage gliedert sich in vier Häuser mit insgesamt 42 Eigentumswohnungen vom 1,5-Zimmer-Apartment über 2- und 3-Zimmer-Wohnungen bis hin zu 4-Zimmer-Wohnungen. Die Walser Immobiliengruppe ist mit dem Verkauf und der Vermarktung beauftragt.

