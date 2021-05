Walser schickt Wohnungen im Paseo Carré in die Vermarktung

In bester Lage in München-Pasing und direkt angrenzend an den öffentlichen Park realisiert der Bauträger und Projektentwickler M-Concept Real Estate das neue Stadtquartier Paseo Carré. Auf einem 8.500 m² großen Grundstück entlang von Offenbachstraße und Landsberger Straße entstehen rund 200 Wohnungen und Apartments, Büros und Gemeinschaftsflächen. Die Bauarbeiten sind seit Anfang letzten Jahres in vollem Gange, ein Großteil der Apartments wurde bereits veräußert, der Verkaufsstart für die Wohnungen hat gerade begonnen.

.