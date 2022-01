Waldheim Werkstätten mieten Bürofläche in Achim an

Das Immobilienhaus Robert C. Spies hat eine Bürofläche mit einer Gesamtmietfläche von rund 330 m² in der Bremer Straße 70 in Achim an die Waldheim Werkstätten gGmbH vermittelt. Die neuen Mietflächen befinden sich in einer Bestandsimmobilie im begehrten Runken-Quartier, das aktuell neu gestaltet wird. Das neue Mietverhältnis beginnt im Januar 2022 und ist langfristig geschlossen. Vermieter der Immobilie ist die Runken Quartier GmbH & Co. KG.

.

Gegenwärtig liegen die Pläne für die Neugestaltung des Runken-Quartiers öffentlich zur Einsichtnahme aus. Auf dem Areal der früheren Textilfabrik Runken soll die Schaffung von Mehrfamilienhäusern mit kleinen Wohnungen bis zu 75 m² und mit einem Anteil von 20 Prozent preisgebundenen Wohneinheiten realisiert werden. Zudem sind eine Pflegeeinrichtung mit etwa 80 Plätzen und eine Quartiersgarage geplant. Die Wohnbebauung sieht eine klimafreundliche Bauweise, eine nachhaltige Energieversorgung durch Luftwärmepumpen und Flachdächer vor, die zu 80 Prozent begrünt oder mit Fotovoltaikanlagen ausgestattet sind. In der Quartiersmitte soll ein zentraler Platz entstehen, der als Grünfläche und Ort der Begegnung für die Bewohner dient. Zudem soll das Quartier zwischen der Bremer Straße, Roggen- und Weizenkamp und dem Winterweg autoarm werden. Dabei sollen in einer Quartiersgarage sämtliche Stellplätze für das Neubauviertel konzentriert werden. Zum Mobilitätskonzept gehören auch Car- und Lastenrädersharing, Abstellmöglichkeiten für Fahrräder und vergünstigte ÖPNV-Tickets. Die Fertigstellung des Runken-Quartiers ist für das Jahr 2024 avisiert.