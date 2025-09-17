Walbusch zieht in die Kamp-Promenade Osnabrück

Walbusch eröffnet ein neues Geschäft in der Kamp-Promenade Osnabrück. Die traditionsreiche Modemarke ergänzt das Angebot im Zentrum der Stadt und zieht in die Flächen, die zuvor durch Depot genutzt wurden.

.

„Wir freuen uns, dass wir bald auch in Osnabrück vor Ort für unsere Kundinnen und Kunden da sein dürfen“, erklärt Markus Leber, Geschäftsführer Marketing, Einkauf, Vertrieb bei Walbusch. „Walbusch steht für einen Stil, der Ruhe und Klarheit in einer immer komplexeren Welt vermittelt. Unsere Mode begleitet, ohne zu viel zu wollen – sie schafft Raum, bewusst den Moment zu erleben und bei sich selbst anzukommen. Schnitte, Farben und Muster sind von uns mit Bedacht gewählt. Wer Walbusch trägt, spürt: Das Echte, das Besondere liegt im Reduzierten. Genau dieses Gefühl möchten wir in Osnabrück erlebbar machen.“



Mit dieser Neueröffnung setzt die Kamp-Promenade Osnabrück ein weiteres Signal für Vielfalt und Qualität im Herzen der Stadt – und bietet Modebegeisterten ein Geschäft, in dem nicht nur Kleidung, sondern ein Lebensgefühl im Mittelpunkt steht.



Auch Deka Immobilien, in deren Auftrag Völkel die Kamp-Promenade ganzheitlich betreut, lobt die gelungene Nachvermietung: „Mit Walbusch konnten wir den entstandenen Leerstand durch die Insolvenz von Depot werthaltig nachbesetzen“, so Deka Immobilien.



Auch die Kamp-Promenade Osnabrück blickt der Eröffnung von Walbusch voller Vorfreude entgegen. „Mit dem Einzug von Walbusch wird unser Standort noch attraktiver und vielfältiger. Gemeinsam mit Marken wie Kult, Ernsting’s Family, TK Maxx, Tally Weijl und Leos stärken wir unsere Position als lebendiger und kompetenter Modestandort in der Region“, erklärt Mona Schierenbeck, Center Managerin der Kamp-Promenade bei Völkel Real Estate. „Nach einer kurzen Umbauphase heißt es: Noch in diesem Jahr können unsere Besucherinnen und Besucher Walbusch neu in der Kamp-Promenade entdecken.“