Walas erwirbt ehemaliges Stahlwerk auf Phoenix West

Die beiden Industriedenkmäler Schalthaus 101 und der Hochofen auf Phoenix West in Hörde sind verkauft. Der kanadisch-niederländische Stadt- und Projektentwickler Walas plant rund 75 Mio. Euro in die Konversion zu investieren. Ende August stellten die Stadt Dortmund und der Investor gegenüber der Öffentlichkeit die Pläne für die Entwicklung des Areals vor. Diese werden auf dem Baufeld neben der Hochofenanlage mit „spektakulären“ Baukörpern beginnen, gefolgt von der Entwicklung des Schalthauses 101. Mit der Entwicklung des neuartigen Gebäudes „4th Wave“ im Kontext der Hochöfen wird die Entwicklung abgeschlossen werden.

.

Für Oberbürgermeister Ullrich Sierau ist vor allem das Gesamtkonzept überzeugend: „Phoenix steht in Dortmund wie kein zweites Areal für Strukturwandel. Vor über 150 Jahren entstand hier das industrielle Herz von Dortmund. Hier fiel vor fast 20 Jahren der Startschuss für die Entwicklung als Technologie- und Dienstleistungsstandort, aber auch für die Bewahrung unserer Geschichte. Und heute wollen wir die nächste Phase einleiten, die beides miteinander zu etwas ganz Neuen verbindet. Die Pläne von Walas zeigen, dass Industriekultur im Ruhrgebiet und wirtschaftliche Dynamik überhaupt kein Widerspruch sein müssen. Ganz im Gegenteil: Die Pläne inszenieren das Industriedenkmal vollkommen neu. Daher bin ich davon überzeugt, dass es nicht für Unternehmen ein absoluter Gewinn sein wird, sich hier anzusiedeln, sondern auch gerade viele Besucherinnen und Besucher sich dieses werden ansehen wollen.“



Gerben van Straaten, CEO Walas, freut sich sehr auf den Standort und die Arbeit an diesem besonderen Umfeld, denn für Walas ist die Entwicklung nicht rein regional begrenzt. Das Ziel ist es, ein Exzellenzzentrum mit internationalem Vorzeigecharakter für Innovation und Nachhaltigkeit zu schaffen. Dieses soll sich nicht nur darin abbilden, was im Gebäude stattfindet, sondern gerade auch am Bau selbst zeigen. Als auffälliges Element sind blaue Solarpanels geplant, welche sich durch das ganze Ensemble ziehen werden – daher der Name „4th Wave“.



Mit der Investition von Walas sind die Flächen auf dem ehemaligen 36 Hektar großen Stahlwerks-Gelände Phoenix West mittlerweile zu über 60 % vermarktet. Laut der städtischen Wirtschaftsförderung laufen derzeit für weitere Verkäufe Verhandlungen.