Wahlstedt: GRR schließt Transaktion mit Ratisbona ab

Der Anfang des Jahres von Ratisbona Handelsimmobilien erworbene Netto-Lebensmitteldiscounter in Wahlstedt (Schleswig-Holstein) [wir berichteten] ist in den 2022 aufgelegten Fonds GRR Future Retail Properties 1 [wir berichteten] übergegangen. Die Transaktion erfolgte im Rahmen eines Asset Deals. Über den Kaufpreis haben beide Parteien Stillschweigen vereinbart.

.

Die Immobilie in der Neumünsterstraße 2 ist langfristig an den Lebensmitteldiscounter Netto vermietet. Der Einzelhandelsmarkt wurde 2022 umfassend modernisiert und in Holzständerbauweise erweitert. Dabei wurde auch ein separater Back-Shop angegliedert. Die Mietfläche des Ankermieters Netto beträgt etwa 1.200 m² auf einem Grundstück mit rund 4.600 m². Den Kunden stehen circa 75 PKW-Stellplätze zur Verfügung.



Der Netto-Markt wurde mit Schnellladesäulen ausgestattet. Die Dachfläche ist langfristig für den Betrieb einer Photovoltaik-Anlage vermietet, um günstigen und nachhaltigen Strom zu gewinnen. Das Grundstück wurde mit Bäumen bepflanzt sowie ein Grünstreifen angelegt.



Die Kleinstadt Wahlstedt liegt im Kreis Segeberg in Schleswig-Holstein, auf halber Strecke zwischen Kiel und Hamburg. Der Netto-Markt befindet sich im Stadtzentrum an der Hauptdurchgangsstraße und ist Teil des Nahversorgungsschwerpunkts. Der Discounter ist zu Fuß und mit PKW leicht erreichbar und zudem sehr gut an den ÖPNV angebunden. Eine Bushaltestelle befindet sich unmittelbar vor dem Gebäudekomplex.



Die technische Due Diligence erfolgte durch Schuster Real Estate Consultants. Rechtlich und steuerlich begleitet wurde die Transaktion auf Seiten des Käufers durch die Kanzlei GSK Stockmann.