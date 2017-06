Wahldividende bei Vonovia

Die Vonovia SE hat zum ersten Mal eine Aktienwahldividende (Scrip Dividend) angeboten. In diesem Zuge wurde allen Aktionären des im DAX-notierten Wohnungsunternehmens (einschließlich qualifizierten US-Investoren) angeboten, ihre jeweiligen Dividendenansprüche für das Geschäftsjahr 2016 gegen neue Aktien im Rahmen einer Bezugsrechtskapitalerhöhung zu tauschen.

.

Nahezu 50 Prozent der Aktionäre haben sich für die Aktiendividende entschieden, so dass die Gesellschaft den Betrag der erforderlichen Dividendenausschüttung entsprechend reduzieren konnte. Hierfür erhöhte die Vonovia ihr Grundkapital um circa 7,6 Millionen Euro durch Ausgabe einer entsprechenden Zahl neuer Aktien. Vonovia spart damit 262 Millionen Euro, die nicht in bar ausgeschüttet werden müssen.



Die neuen Aktien wurden an den Wertpapierbörsen Frankfurt und Luxemburg in die Notierung einbezogen. Bei der Durchführung der Aktienwahldividende wurde Vonovia von Freshfields Bruckhaus Deringer beraten.