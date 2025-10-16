Wachstumsmodus: Instone kauft Grundstücke in allen Top-Metropolen

Nach erfolgreicher Krisenbewältigung kehrt die Instone Real Estate Group SE in den Wachstumsmodus zurück: Projekte mit einem GDV von über 1,1 Milliarden Euro wurden bereits angekauft. In Planung sind mehr als 2.100 neue Wohneinheiten in den wichtigsten Metropolregionen.

Der Markt für Wohnimmobilien mit unverändert günstigen fundamentalen Rahmenbedingungen hat die Talsohle eindeutig durchschritten – die Preise für Neubauimmobilien in den wichtigsten deutschen Metropolregionen ziehen wieder an. Die Instone Group sieht dies nun als den idealen Zeitpunkt, aus einer Position der Stärke wieder in den Ankauf neuer Projekte und damit in Wachstum zu investieren. Neben dem sich abzeichnenden Aufschwung des deutschen Marktes für Neubauimmobilien in den relevanten Metropolregionen sei zudem eine weitere positive Entwicklung zu beobachten: die spürbare Verbesserung der Ankaufskonditionen, insbesondere in den vergangenen zwölf Monaten. Die Verkäufer haben ihre Preisvorstellungen an die neuen Marktgegebenheiten angepasst und die Grundstückspreise haben eine deutliche Korrektur erfahren.



Die Instone Group verfüge über eine solide Kapitalbasis und damit über die Möglichkeit, bei aktuell geringer Wettbewerbsintensität attraktive Projekte mit überdurchschnittlichen zukünftigen Margen und Kapitalrenditen zu erwerben. Teilweise handelt es sich dabei um Projekte mit bereits bestehendem Baurecht, die kurzfristig einen positiven Beitrag zur Ergebnisentwicklung leisten können.



Zum 30. Juni 2025 verfügte das Unternehmen über eine sehr geringe Verschuldungsquote (Loan-to-Cost) von 12 Prozent sowie über eine freie Liquidität von rund 270 Millionen Euro. Zusätzliche ungenutzte Kreditlinien erhöhen den finanziellen Spielraum weiter.



Im bisherigen Jahresverlauf hat das Unternehmen bereits Projekte mit einem Bruttoentwicklungswert (GDV) von über 1,1 Milliarden Euro angekauft. Rund die Hälfte des Volumens ist strukturell für Joint Ventures mit institutionellen Investoren geeignet – ein Beitrag zur Kapitaleffizienz und Risikodiversifikation bei Großprojekten. Die Ankäufe verteilen sich auf neun Standorte in deutschen Metropolregionen, darunter Düsseldorf, Stuttgart, Berlin, München, Nürnberg und Leipzig.



Mit den geplanten Projekten sollen insgesamt über 2.100 neue Wohneinheiten entstehen. Etwa 800 davon sind für Haushalte mit geringem oder mittlerem Einkommen vorgesehen – vielfach realisiert durch die Tochtergesellschaft Nyoo. Insgesamt plant die Instone Group für die Geschäftsjahre 2025 und 2026 Grundstücksankäufe mit einem GDV von rund zwei Milliarden Euro. Dies entspricht einer Investition in Grundstücke von rund 300 Millionen Euro.



„Das Unternehmen hat sich in der Krise exzellent behauptet und wir sind so in der Lage, aus einer Position der Stärke in den Wachstumsmodus umzuschalten. Wir sehen nun ein ideales Zeitfenster für Investitionen in Grundstücke und legen so die Basis für eine Beschleunigung des Gewinnwachstums in den kommenden Jahren“, so Kruno Crepulja, Vorstandsvorsitzender der Instone Real Estate Group SE.