Wachstum und Vorstandswechsel bei der ML Real AG

Die ML Real AG baut zum 1. Juli 2022 ihre Unternehmensspitze um. Matthias Klussmann (66), seit 2018 Alleinvorstand und Gründungsaktionär der ML Real AG, wechselt in den Aufsichtsrat und übernimmt dessen Vorsitz. In den Vorstand rücken dafür die bisherigen Prokuristen Babett Höntsch (54) und Malte Klussmann (34) auf und bilden eine Doppelspitze.

.

In dieser ist Malte Klussmann für das Transaktionsgeschäft und die Finanzierungsangelegenheiten zuständig. Er ist vor einem Jahr als Prokurist in die ML Real AG eingetreten und fungiert parallel als Geschäftsführer der Tochtergesellschaft Solid Real Invest GmbH. Der Betriebswirt wechselte von der DKB Code Factory GmbH, einer Tochtergesellschaft der Deutschen Kreditbank AG (DKB).



Babett Höntsch kümmert sich in der neuen Doppelspitze um das Asset- und Property-Management. Die Diplom-Kauffrau stieg bereits 2010 als Prokuristin in die Cenda Invest AG, nach Umfirmierung ML Real AG, ein. Auch sie ist zugleich Geschäftsführerin der Tochtergesellschaft Solid Real Invest GmbH. Sie war zuvor als Fondsmanagerin für verschiedene Unternehmen tätig.



„Ich freue mich sehr, dass eine so erfahrene Führungskraft wie Babett Höntsch und mein Sohn Malte Klussmann mit externer Berufserfahrung meine Vorstandsposition übernehmen. Mit dem neuen Führungsduo weiß ich das Unternehmen in guten Händen, und ich sehe meinen neuen Aufgaben als Aufsichtsratsvorsitzender mit unternehmerischer Freude entgegen“, sagt der scheidende Vorstand Matthias Klussmann.



Die neue Doppelspitze hat sich vorgenommen, den eingeschlagenen Wachstumspfad des Unternehmens zu forcieren. Die eigenen Assets under Management sollen von derzeit knapp 100 Millionen Euro innerhalb von zwei Jahren auf etwa 150 Millionen Euro wachsen. Von den Aktionären, bei denen es sich ausschließlich um renommierte Privatpersonen handelt, gibt es dafür bereits eine Absichtserklärung zur Erhöhung des Grundkapitals von 25,0 Millionen Euro auf 40,0 Millionen Euro. Das Immobilienportfolio besteht derzeit aus 25 Objekten in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Sachsen, meist Wohn- und Geschäftshäuser.



Auch für die neuen Investitionen soll das bewährte Profil gelten. ML Real will bevorzugt in Zentren von kleinen und mittleren Städten im Umkreis von ca. 300 Kilometern um Berlin investieren. Im Fokus stehen Wohnimmobilien oder gemischt genutzte Objekte mit Wohn-, Büro- oder Einzelhandelsanteil zwischen drei und 15 Millionen Euro Kaufpreis, bei Portfolien zwischen zehn und 30 Millionen Euro. Auch Beteiligungen an Projekten und Immobiliengesellschaften bzw. Revitalisierungen kommen in Frage. „Unsere Liquidität gewährt uns einigen Spielraum. Beim Ankauf kommen wir ohne Fremdkapital aus, was in Zeiten gestiegener Zinsen und erschwerter Finanzierungsbedingungen ein enormer Vorteil ist“, kommentiert Malte Klussmann.



Der neue Aufsichtsratsvorsitzende Matthias Klussmann hatte vor drei Jahrzehnten die damalige Specker Bauten AG im Wege eines Management-Buy-Outs übernommen und führt diese zwischenzeitlich in Cenda Invest AG und seit 2018 in ML Real AG umfirmierte Gesellschaft seither als Vorstand. Der studierte Diplom-Bauingenieur leitete zudem über sieben Jahre als Vorstandsmitglied die Familienstiftung Becker & Kries. Seit 2020 ist Matthias Klussmann Mitglied des Aufsichtsrats der Commerz Real AG. Ehrenamtlich war er viele Jahre als Vorstandsvorsitzender des BFW Landesverbands Berlin/Brandenburg e. V. sowie als Mitglied der Vollversammlung und des Präsidiums der IHK Berlin aktiv.



Der bisherige Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Jürgen Gehb, ehemaliger Vorstandsvorsitzender der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA), bleibt dem Gremium weiter erhalten. Auch im Namen der privaten Aktionäre begrüßt er die neue Personalkonstellation an der Spitze der Gremien: „Babett Höntsch und Malte Klussmann sorgen für Kontinuität und Wandel gleichzeitig. Und den Aufsichtsrat wird Matthias Klussmann mit seinen langjährigen Markt- und Unternehmenskenntnissen erfolgreich leiten und sich mit mir sowie den weiteren Aufsichtsratsmitgliedern hervorragend ergänzen.“