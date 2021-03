Wachsendes Investoreninteresse am europäischen Lebensmitteleinzelhandel

Einer neuen Marktstudie von JLL und Union Investment zufolge weckt die robuste Umsatzentwicklung im europäischen Lebensmitteleinzelhandel verstärkt das Interesse von Immobilieninvestoren. Der Anteil an den Gesamtinvestitionen in Retailimmobilien stieg im Zeitraum 2016–2020 von 6 auf 22 %.

