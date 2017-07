W2 und Competo starten Office RS-Projekt

Sie sind ein eingespieltes Duo mit einem verlässlichen Finanzier an ihrer Seite: Nahezu im Zwei-Monatstakt vermelden die W2 Development GmbH aus Stuttgart und die Münchener Investmentgesellschaft Competo Capital Partners GmbH, via Joint Venture in einvernehmlichen Schulterschluss verbandelt, neue Engagements im Großraum der baden-württembergischen Landeshauptstadt. Ende Februar waren die „EberhardHöfe“ in bester Innenstadtlage spruchreif, Ende April fiel der Startschuss für das „Airfield Office“ auf dem Flugfeld Böblingen/Sindelfingen und aktuell ist zwar nicht mehr Ende Juni, sondern Anfang Juli, gleichwohl kann das Projekt „Office RS“ im „Synergie Park“ in Vaihingen vermeldet werden. Und: Erneut baut die pbb Deutsche Pfandbriefbank (Zum Unternehmensportrait / Kontaktdaten)">pbb Deutsche Pfandbriefbank „ihre guten Geschäftsbeziehungen“ zu den beiden Partnern aus und finanziert das 65-Millionen-Euro-Projekt mit einen „zweistelligen Millionenbetrag“.

Die 18.000 m² in Stuttgarts größtem Gewerbegebiet werden spekulativ entwickelt. An der Ruppmannstraße 26/Ecke Schockenriedstraße sieht das Reißbrett einen siebengeschossigen Baukörper vor, der im Erdgeschoss Einzelhandel und Gastronomie vorbehalten bleibt. Die Stockwerke eines bis sechs sollen flexibel zu gestaltende Büroflächen offerieren. Ein Bauantrag für das bislang als Parkplatz genutzte Areal ist bereits auf den Weg gebracht, so dass bereits Ende des Jahres mit dem Start der Bauarbeiten kalkuliert wird.



Der Entwurf für das „Office RS“ stammt aus der Kreativschmiede des Architekturbüros Willwersch Architekten bda riba, die auch die Pläne für die „EberhardHöfe“ in der Stuttgarter City ersonnen hatten [W2 und Competo legen Grundstein für die Stuttgarter Eberhardhöfe]. An der Eberhardstraße 25 strebt der Gebäudekomplex mit seiner insgesamt 8.200 m² großen Nutzfläche zügig seiner Fertigstellung entgegen. Im vorderen Teil sollen sich Einzelhandel, Gastronomie und Office niederlassen, im rückwärtigen, Richtung Gerberviertel, ergänzen rund 50 Wohnungen/Apartments die Büroflächen.



Im Herbst 2018 sollen dann sowohl in der Innenstadt als auch auf den Flugfeld Böblingen/Sindelfingen symbolische Schlüssel übergeben werden. Dann können, so nichts mehr schiefgeht, an der Konrad-Zuse-Straße 10 insgesamt 11.400 m² Büro- und Handelsflächen eingerichtet werden. Auch hier sollen die Grundriss-Layouts der Office-Flächen nutzerspezifisch separiert werden können. Alle drei Objekte erhalten zudem Tiefgaragen, das „Office RS“ sogar zweigeschossig.