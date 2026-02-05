W2 Development realisiert ESG-Leuchtturmprojekt in Möhringen

Mit Bauteil 4 startet W2 Development gemeinsam mit Competo Capital Partners den letzten Abschnitt des W2 Campus in Stuttgart. Das klimaneutrale Bürogebäude entsteht spekulativ auf rund 22.300 m² – mit ESG-Standards, Geothermie, PV-Anlage und maximaler Flexibilität für neue Arbeitswelten.

.

Der fünfgeschossige Neubau entlang der Schockenriedstraße bildet den städtebaulichen Abschluss des Campus und wird erneut spekulativ errichtet. Damit reagiert die Projektgesellschaft bewusst auf die steigende Nachfrage nach kurzfristig verfügbaren, flexiblen und hochwertigen Büroflächen in zentraler Lage. Mit einer Mietfläche von rund 22.300 m² ist es das größte der vier Gebäude des W2 Campus. Entworfen wurde der Neubau vom Stuttgarter Büro Willwersch Architekten BDA, das – wie bei den vorangegangenen Bauabschnitten – besonderen Wert auf Klimaschutz, Ressourceneffizienz und Nutzerkomfort gelegt hat. Die Fertigstellung ist für Ende 2027 vorgesehen.



„Wir errichten Bauteil 4 als klimaneutrale Gewerbeimmobilie im Betrieb gemäß DIN 18599 und erreichen zugleich den Energiestandard eines Effizienzhauses 40. Damit liegt der Energiebedarf im Betrieb bei maximal 40 Prozent eines vergleichbaren Referenzgebäudes“, erklärt Stefan Willwersch, verantwortlicher Architekt und Gesellschafter der W2 Development GmbH.



„Mit dem spekulativen Bau von Bauteil 4 setzen wir ein klares Zeichen für den Standort Stuttgart und das größte Gewerbegebiet der gesamten Region“, sagt Jan Görgemanns, Leiter der Projektentwicklung bei W2 Development. „Unternehmen suchen heute keine Standardflächen mehr, sondern hochflexible, nachhaltige Arbeitswelten, die sofort verfügbar sind und sich an verändernde Erfordernisse anpassen lassen. Genau darauf ist dieses Gebäude ausgelegt.“



Die Flächen sind auf die Anforderungen der Post-Covid-Arbeitswelt ausgelegt: flexible Grundrisse, verschiedene Raumtypen für Kollaboration, Konzentration und Rückzug sowie hohe Anpassungsfähigkeit. Umlaufende Balkone auf allen Etagen bieten Aufenthaltsqualität und ermöglichen den Zugang ins Freie – ein Pluspunkt für moderne Arbeitskultur. Die Büroflächen sind ab etwa 430 m² teilbar und ermöglichen eine nachhaltige Nutzung durch unterschiedlichste Mieterstrukturen.



Drei intensiv begrünte Innenhöfe sowie Dachbegrünung verbessern das Mikroklima. Regenwasser wird in Zisternen gesammelt und für die Bewässerung der Außenanlagen genutzt.



Die Energieversorgung erfolgt über ein System aus Wärmepumpen und Geothermie. Ein Geothermiefeld mit 114 Bohrsonden bis 140 Meter Tiefe ermöglicht passive Kühlung und Heizung. Hocheffiziente Heiz- und Kühlsegel sorgen für ein angenehmes Raumklima. Auf dem Dach wird eine Photovoltaikanlage mit 855 kWp installiert. Sie erzeugt über das Jahr hinweg mehr Strom, als für den Betrieb benötigt wird. Überschüsse können Nutzern zur Verfügung gestellt werden – unter anderem für E-Mobilität in der zweigeschossigen Tiefgarage mit 174 Pkw-Stellplätzen.



„Gerade im spekulativen Bauen ist eine konsequent nachhaltige und nutzerorientierte Planung entscheidend“, sagt Frank Widmann, Gesellschafter und Geschäftsführer der W2 Development GmbH. „Bauteil 4 verbindet maximale Flexibilität mit ausgeprägter Wirtschaftlichkeit und hoher ESG-Qualität – und bietet damit langfristige Planungssicherheit für künftige Nutzer.“



Der W2 Campus ist gut an den ÖPNV angebunden. Eine direkt angrenzende Stadtbahnhaltestelle verbindet den Standort in wenigen Minuten mit dem Regionalbahnhof Stuttgart-Vaihingen sowie in etwa 20 Minuten mit der Stuttgarter Innenstadt. Eine Anbindung an den Fernbahnhof am Flughafen Stuttgart ist ebenfalls vorgesehen.



Die Fremdkapital-Finanzierung erfolgt durch ein Bankenkonsortium unter Führung der UniCredit Bank, gemeinsam mit der Kreissparkasse Böblingen und der Kreissparkasse Waiblingen.