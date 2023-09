W.S. Gewerbebau startet Bau für Jenaer Gewerbezentrum

In Jena-Nord steht ein neues Gewerbezentrum an der Startlinie. Auf dem ehemaligen Schlachthofareal in der Löbstedter Straße errichtet die W.S. Gewerbebau auf einer Grundstücksfläche von über 10.000 m² ein dreigeschossiges Verwaltungs- und Produktionsgebäude mit ca. 6.500 m² Nutzfläche. Bauherrin ist die GWZ Jena GmbH & Co. KG. Mieterin wird die Hillos GmbH. Ende 2024 soll das neue Areal bezogen werden. Colliers hat bei der Vermietung der Flächen beraten.

.

In dem neuen Gewerbeobjekt entstehen ein Reinraum, ein Logistikbereich und ein Messraum zur Herstellung von Lasermess-, Distanz- und Positioniergeräten. Außerdem gehören offene Bürozonen, eine Cafeteria sowie Sozialräume mit zum Konzept. Nutzen wird diese neuen Räumlichkeiten die Hillos GmbH, die dort mit rund 120 Arbeitsplätzen einzieht.



Den Prozess hatte von Beginn an die Wirtschaftsförderung Jena begleitet. Prokurist Markus Henkenmeier freut sich über den heutigen Meilenstein des Unternehmens. „Erfolgreiche Firmen tragen den guten Ruf unserer Lichtstadt als Innovationsstandort in die ganze Welt. Wir schätzen und danken für das langfristige Bekenntnis von Hillos zum Standort Jena und freuen uns, dass das Team das wirtschaftliche Wachstum und die Vielfalt der Technologieregion Jena weiter mitgestaltet.“ Besonders Gewerbeflächen seien in Jena mittlerweile ein rares Gut; daher freue man sich auch über den Schritt der W.S. Gewerbebau GmbH, ein solches Projekt im Jenaer Norden auf einer Gewerbebrache zu entwickeln und so eine Fläche zu revitalisieren.



Zur eigenen Energiegewinnung nutzt man zukünftig in der Löbstedter Straße die Kraft der Sonne per Solarstrom sowie neueste Wärmepumpentechnologien. „Wir heizen das neue Gebäude ohne fossile Energiequellen und nutzen dafür unter anderem die Abwärme aus dem Produktionsprozess“, so Geschäftsführer Schardt. Diesen Nachhaltigkeitsaspekt schätzt auch der Jenaer Oberbürgermeister Dr. Thomas Nitzsche, der beim Spatenstich ein Grußwort hielt. „Mit einer eigenen Photovoltaikanlage und der Umsetzung der neuesten energetischen Standards entstehen hier vorbildhafte Gewerberäumlichkeiten. Wirtschaftskraft und Umweltstandards müssen zwingend zusammen gedacht werden – die Hillos GmbH und die GWZ Jena GmbH & Co. KG zeigen, wie das optimal gelingen kann.“