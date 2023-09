VZB stockt Beteiligung an Magna auf

Magna verstärkt seine bestehende strategische Partnerschaft mit dem Versorgungswerk der Zahnärztekammer Berlin. Hierzu unterzeichneten die Parteien eine Vereinbarung, der zufolge das VZB künftig 60% der Anteile an der Magna Real Estate halten wird. Die restlichen 40% verbleiben im Eigentum der Fox Group des Unternehmers Jörn Reinecke.

.

Im Zuge der Umstrukturierung der Beteiligungsverhältnisse gibt die Lonepike Beteiligungen des Investors David Liebig ihre gehaltenen Anteile ab. Liebig hatte über die Lonepike Beteiligungen zuletzt 45% der Aktien gehalten und ist mittlerweile als Vorstand aus dem Unternehmen ausgeschieden.



Magna wird die Entwicklung von bedarfsorientierten Wohn- und Gewerbeimmobilien weiter umsetzen. Das Unternehmen wurde zudem von einer Aktiengesellschaft in eine GmbH umgewandelt. In diesem Zuge ist auch Jörn Reinecke aus dem Vorstand dem Unternehmen ausgeschieden. Der ehemalige CFO Martin Göcks ist nach Umwandlung des Unternehmens Geschäftsführer der Magna Real Estate GmbH. Die Vereinbarung ist ein wichtiger Meilenstein in der Positionierung des Unternehmens im aktuellen Marktumfeld und die Basis für die weitere zielgerichtete Umsetzung der im Bestand befindlichen Projekte.



Der Abschluss der Transaktion wird im Oktober 2023 erwartet. Die Lonepike Gruppe und die Fox Gruppe wurden in diesem Prozess von Willkie Farr und Huth Dietrich Hahn und das VZB von Möhrle Happ Luther beraten. Mazars hat die Transaktion steuerlich begleitet.