VWI begibt Green Bonds am Kapitalmarkt

Die Volkswagen Immobilien GmbH (VWI) begibt Grüne Schuldscheine (green bonds). Das Startvolumen der Transaktion beträgt 100 Millionen Euro. Die Besonderheit von green bonds: Die Finanzmittel fließen ausschließlich in nachhaltige und umweltfreundliche Projekte. Die Ausgabe der grünen VWI-Schuldscheine erfolgt durch die ING Wholesale Banking Germany und die Landesbank Baden-Württemberg als Arrangeure. Die ING fungiert auch als Nachhaltigkeitsberater. Mit der Transaktion nutzt die Immobilientochter des Volkswagen Konzerns die positiven Finanzierungskonditionen auf dem Schuldscheinmarkt zur Finanzierung ihres Grünen Portfolios.

Die Platzierung erfolgt ausschließlich an professionelle Investoren. Der Grüne Schuldschein ist in Tranchen mit Laufzeiten von sieben, zehn, zwölf und fünfzehn Jahren unterteilt. Die Tranchen von bis zu zehn Jahren Laufzeit werden sowohl variabel als auch fest verzinst angeboten, während die Laufzeiten ab zwölf Jahren ausschließlich mit einem Festzinssatz ausgestattet werden.



Die Erlöse aus der Kapitalmarkttransaktion werden zur (Re-)Finanzierung geeigneter grüner Projekte, welche den Richtlinien und Zertifikaten der ICMA Green Bond Principles und der oekom research AG entsprechen, verwendet. Auf Basis des Green Bond Frameworks und dem identifizierten Green Bond Portfolio wurde von oekom research AG die notwendige Second Party Opinion (Nachhaltigkeitsnachweis) ausgestellt. Es unterstreicht das Engagement von Volkswagen Immobilien im Bereich Nachhaltigkeit. Von derzeit 243 bewerteten Unternehmen belegt VWI den achten Platz im Nachhaltigkeitsranking.